Drejtori i shkollës në Suharekë: 240 nxënës i kemi pranuar, 100 prej tyre s’dinë shkrim-lexim

Në një video të publikuar nga “Suhareka Online”, dëgjohet Bytyqi duke thënë se ka testuar nxënësit dhe se rreth 100 nga nxënësit e pranuar këtë vit nuk dinë shkrim dhe lexim.

Ai tha se këta nxënës nuk e dinë as matematikën elementare.

“Diku prej 240 nxënësve që i kam regjistruar në shkollë të mesme, e kam bërë një test gjuhë shqipe, matematikë, dalin diku 100 nxënës që nuk dinë shkrim-lexim dhe matematikën elementare. Ata janë potencial permanent me u marrë me problemin. Prej 240 dalin diku 100 që janë duhanpirës dhe tash unë duhet brenda ditës me 100 duhanpirës me u marr”, ka thënë ai.