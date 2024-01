Drejtori i Shërbimeve Publike në Prishtinë: Rrjeti i ndriçimit do të modernizohet gjatë vitit 2024

Drejtori i Shërbimeve Publike në komunën e Prishtinës, Ilirk Musliu ka folur për problemin e ndriçimit në kryeqytet.

Ai në një intervistë për Ekonomika Online ka treguar edhe planet dhe kontratat e bëra.

Tutje ai shton se ndriçimi publik në kryeqytet do të zgjerohet me ndriçim të mençur.

“Një prej sfidave kryesore të cilën e kam trashëguar Drejtorinë e Shërbimeve Publike ka qenë ndriçimi publikë për faktin që nuk ka pasur kontrata aktive, as të mirëmbajtjes e as të zgjerimit të ndriçimit publik. E mira është që në kohë rekord kemi arritur me i bë kontratën edhe për mirëmbajtje edhe për zgjerim. Ajo me zgjerim veç ka përfundu faza e parë tani hymë në fazën e dytë ndërsa sa i përket mirëmbajtjes veç e kemi”, u shpreh Musliu.

Drejtori i Shërbimeve Publike më tej tregon se si ndriçimi publik ka qenë i vjetëruar dhe ka pasur nevojë për intervenim.

“Nëpër zonat e ndryshme rrugë të ndryshme kemi pasur edhe prishje për faktin se po flasim për një ndriçim që është shumë i vjetër, andaj me këto kontratat e mirëmbajtjes po kujdesimi që në kohë rekord me reagu edhe me bë intervenime të tilla që më qëllim që ndriçimi me qenë në funksional, andaj edhe këtë rast e shfrytëzoj pra me i bë thirrje qytetarëve që rasti ku vërejnë ndonjë prishje apo kanë prishje në lagjen e tyre me njoftu, me e shkru në email, dhe në numrat kujdestar, të cilët i kemi në komunë për arsye se kontratat i kemi aktive dhe mundemi me reagu”, deklaroi Musliu.

Ai tutje tregon se sistemi i ndriçimit publik në kryeqytet do të modernizohet me një ndriçim “smart”.

“E mira është që në këtë vit, vitin 2024 kemi paraparë edhe një projekt me të cilën mendojmë që me ndryshu komplet rrjetin e ndriçimit në kryeqytet. Pra me pas një ndriçim modern, një ndriçim ‘smart’ e që më pas nuk kemi nevojë me prit thirrje e njoftim të qytetarëve, mirëpo me automatizëm në dhomën e kontrollit na vjen informata që kemi prishje në zonë të caktuar. Shembull flasim rrugën ‘Agim Ramadani’, shtylla pestë krahu djathtë ka problem, ajo është e ndërlidhur edhe me operatorët e mirëmbajtës të cilën edhe ata kanë informata në kohë reale dhe munden menjëherë me dal me reagu”, u shpreh ai.