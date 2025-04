Drejtori i Policisë së Kosovës me detaje për aksionin në Kaçanik: U arrestuan 7 persona u sekuestruan edhe armë zyrtare Një konferencë për media është thirrur sot nga Policia e Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Ferizaj. Me këtë rast është njoftuar se sot u zhvilluar një operacion në Kaçanik në lidhje me hetimet për vrasjen e rreshterit të policisë. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha me këtë rast deklaroi se…