Drejtori i Policisë për arrestimin e Spahiut në Serbi: Kemi dorëzuar dëshmi që s’është pjesë e PK-së nga 2022

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha ka hedhur poshtë pretendimet e autoriteteve serbe që Arbnor Spahiu ka qenë pjesë e operacionit në Banjskë të Zveçanit. Ai madje ka thënë se kanë dorëzuar dokumente që dëshmojnë se ish polici, nuk ka qenë pjesë e këtij institucioni që nga viti 2022.

Autoritetet serbe ditë më parë ndaluan një ish-zyrtar policor të Njësisë Speciale Operative të Policisë së Kosovës, të cilit i shqiptuan masën e ndalimit prej 1 muaj paraburgim.

Kjo erdhi nën akuzat e Beogradit, se Arbnor Spahiu mori pjesë në operacionin e 24 shtatorit në Banjskë të Zveçanit, ku u krye sulm ndaj policisë së Kosovës i udhëhequr nga ish nënkryetari i Listës Serbe, Millan Radojiçiq.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Gazmend Hoxha thotë prerazi se Spahiu nuk është pjesë e policisë që nga vitit 2022.

“Në rastin e fundit, po, ndalimi ish-zyrtarit tonë policor Spahiu është në vazhdën e këtyre përpjekjeve të Serbisë për të frikësuar dhe për të ndërruar imazhin tonë, Policisë së Kosovës, por edhe për të dekurajuar zyrtarët policor për t’i kryer punët e veta besoj se do të dështoi. Ai ka qenë ish-zyrtar policor, por i njëjti ka dhënë dorëheqje nga Policia e Kosovës në vitin 2022. Akuza sa pashë në medie gjatë ditës së djeshme për pjesëmarrjen në operacionin e Banjskes nuk qëndron fare, ai nuk ka qenë pjesë e operacioneve që nga vitit 2022 ai nuk jeton në Kosovës me bashkëshorten e tij jeton në Gjermani”, tha Hoxha.

Sipas drejtorit Hoxha, eprorët e njësisë ku ka shërbyer ish-zyrtari policor, tashmë kanë dërguar dokumentacione te autoritetet serbe për të dëshmuar se i njëjti nuk është pjese Policisë së Kosovës.

Hoxha ka edhe një thirrje për të gjithë zyrtarët policorë.

“Ne jemi në kontakt me avokatin e tij përmes eprorëve ku ka shërbyer kolegu ynë, do të ofrojmë çdo dokumentacion të nevojshëm që ai të lirohet sa më parë nga procedurat ligjore që Serbia në mënyrë të padrejtë po i ndjek ndaj tij, ti kthehet familjes besojmë se drejtësia do të triumfoj me gjithë se në Serbi është goxha problem me besu në këtë çështje, fakti është që ai nuk është Polic i Kosovës nuk ka qenë pjesëmarrës në Bansjkë dhe kjo është dokumentuar me çdo dokument të nevojshëm të cilat ne vetëm se i kemi përcjellë tek avokati i tij, z.Arianit Koci. Po ashtu ne i bëjmë thirrje edhe policëve tanë edhe këtyre që shërbejnë aktualisht po edhe ata që nuk janë pjesë e Policisë, që të shmangin çdo udhëtim drejtë Serbisë”, ka thënë drejtori i PK-së për Tëvë1

Drejtori i Policisë, foli edhe për tentativën e Serbisë që përmes propagandës ti rikthej në punë policët serbe që dhanë dorëheqje nga ky institucion tri vite më parë.

Mirëpo ai theksoi që kthimi i tyre është i pamundur për shkak se të njëjtit nuk kane qenë besnik ndaj institucionit.

“Ne jemi të vetëdijshëm që gjatë fundit të vitit, presidenti i Serbisë Vuciq e pat krijuar një plan apo platformë se si t’i qaset Kosovës dhe adresimit të brengave të qeverisë së tij rreth situatës në Kosovë, e në mesin e tyre kërkesa e tij ishte për kthimin e policëve, zyrtarëve tonë policor të cilët kanë dhënë dorëheqje nga Policia e Kosovës, komuniteti serb me u kthy në detyrë. Kjo është e pamundshme me ndodh për arsyeje që ata nuk kanë qenë besnik ndaj Policisë së Kosovës nuk kanë qenë besnik ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës, si të tillë nuk mund të jenë pjesë e Policisë së Kosovës” , ka thënë Hoxha.

Për operacionin e sulmit të 24-shtatorit në Banjskë të Zveçanit, të udhëhequr nga Millan Radojiçiq, ku mbeti i vrarë rreshteri, Afrim Bunjaku, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndanë mirënjohje për punën e Policisë së Kosovës në parandalimin e një konflikti më të madh të mundshëm.