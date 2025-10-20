Drejtori i policisë ndan 19 vetura për policët e lagjes

Me synim për rritjen e efikasitetit në punën e policëve të lagjes, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend  Hoxha ka ndarë 19 vetura të reja Hybride, për mbulimin e zonave sektoriale, në të gjitha drejtoritë rajonale. Lajmin e ka bërë të ditur Policia e Kosovës përmes një komunikate zyrtare. “Përmbushja e objektivave të…

Lajme

20/10/2025 16:54

Me synim për rritjen e efikasitetit në punën e policëve të lagjes, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend  Hoxha ka ndarë 19 vetura të reja Hybride, për mbulimin e zonave sektoriale, në të gjitha drejtoritë rajonale.

Lajmin e ka bërë të ditur Policia e Kosovës përmes një komunikate zyrtare.

“Përmbushja e objektivave të Strategjisë së Policimit të drejtuar nga Inteligjenca dhe Policimit në Bashkësi, si dhe forcimi i qasjes proaktive ndaj kërkesave të qytetarëve tashmë mundësohet më lehtë dhe më shpejt, falë pajisjes me automjete zyrtare”.

“Kjo edhe një herë dëshmon përkushtimin e menaxhmentit të Policisë për një qasje gjithnjë e më proaktive ndaj komunitetit, për forcimin e bashkëpunimit dhe komunikimit me qytetarët, si dhe për rritjen e mëtejme të besueshmërisë dhe transparencës institucionale”, shkruhet tutje në komunikatë.

Artikuj të ngjashëm

October 20, 2025

Numërimi i votave të diasporës drejt fundit, kush po prin në Prishtinë

October 20, 2025

Shoqëria civile në Kosovë i kërkon BE-së heqjen e masave ndëshkuese

October 20, 2025

Musliu: Lista Serbe e glorifikon kriminelin e luftës Nebojsha Pavkoviq

October 20, 2025

​LSDM përjeton humbje të thellë në zgjedhjet lokale

October 20, 2025

Dogana e Kosovës sekuestron drogë, municion dhe orë “Rolex”

October 20, 2025

Krasniqi për rastin në Vushtrri: LDK mbetet shtëpi e përbashkët, forcë...

Lajme të fundit

Numërimi i votave të diasporës drejt fundit, kush po prin në Prishtinë

Shoqëria civile në Kosovë i kërkon BE-së heqjen e masave ndëshkuese

Musliu: Lista Serbe e glorifikon kriminelin e luftës Nebojsha Pavkoviq

​LSDM përjeton humbje të thellë në zgjedhjet lokale