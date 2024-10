Drejtori i Komisionit Evropian: Kosova mund t’i përfitojë 883 milionë euro

Një ditë më pas, vartësi i saj, drejtori i Përgjithshëm i Komisionit Evropian për Negociatat e Zgjerimit, Gert Jan Koopman, ka përgëzuar Kosovën për Agjendën e Reformave.

Koopman theksoi se vendi i vogël ballkanik mund të përfitojë 883 milionë euro nga Plani i Rritjes i Bashkimit Evropian.

“Miratimi i Agjendës së Reformave për Kosovën do t’i lejojë asaj të zhbllokojë 883 milionë euro, për të sjellë përpara konvergjencën socio-ekonomike dhe për të zbatuar reformat e orientuara drejt BE-së”, ka shkruar Koopman.

Kosovo’s recently approved Reform Agenda will allow it to unlock €883 million in additional funding, to bring forward socio-economic convergence and implement EU oriented reforms. pic.twitter.com/yCNWVeXcMj

