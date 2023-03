Drejtori i Kombëtares “shpërthen” ndaj Bislimit: Refuzoi dy herë ftesën, nuk do të ftohet më Drejtori i Kombëtares së Kosovës, Bajram Shala është duke folur në një konferencë për media në prag të ndeshjeve kualifikuese për Kampionatin Evropian kundër Izraelit dhe Andorrës. “Dardanët” do ta nisin ciklin kualifikues me ndeshjen e parë kundër Izraelit në udhëtim më 25 mars, ndërkaq tri ditë më vonë luajnë në Prishtinë kundër Andorrës. Shala…