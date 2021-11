Drejtori i Barcelonës jep lajmin e keq për tifozët

Barcelona gjatë ditëve të fundit ka zyrtarizuar trajnerin e ri Xavi Hernandez dhe ka rikthyer në ekip Dani Alvesin, transmeton lajmi.net.

‘Blaugranët’, po përballen me probleme të shumta në repartin ofanzivë pasi futbollistë si Martin Braithwaite, Kun Aguero dhe Ousmane Dembele janë të lënduar.

Xavi ka kërkuar përforcime në sulm, megjithatë duket se një gjë e tillë nuk mund të bëhet në merkaton e dimtrit.

Drejtori i klubit, Mateo Alemany sot ka konfirmuar se situata financiare nuk i lejon ata të bëjnë transferime.

“Sot, nuk kemi asnjë mundësi për të nënshkruar futbollistë në merkaton e dimrit, por ne jemi duke punuar”.

“Ne do të jemi në gjendje të regjistrojmë Xavin dhe deri në janar do të shohim se çfarë mund të bëhet”, tha Alemany.

As Dani Alves nuk do të jetë në gjendje ti ndihmojë klubit deri në janar, kur do të regjistrohet në La Liga si futbollistë i Barçës. /Lajmi.net/