Drejtoresha e Punës dhe Mirëqenies në Prishtinë aderon në LDK

Nënkryetari i Prishtinës njëkohësisht edhe deputet në radhët e LDK-së, Shkemb Manaj, ka bërë të ditur se Drejtoresha e Punes dhe Mirëqenies Sociale në Kryeqytet, Adelinë Sahiti ka aderuar në këtë parti.

Manaj, përmes një postimi në facebook është shprehur se Adelina është një grua e jashtëzakonshme që ka treguar suksese gjatë gjithë karrierës së saj në shumë fusha.

“Adelina është një grua e jashtëzakonshme që ka treguar suksese gjatë gjithë karrierës së saj në shumë fusha. Në mandatin tonë të qeverisjes në Prishtinë, ajo ka treguar përkushtim dhe profesionalizëm të jashtëzakonshëm gjatë udhëheqjes së drejtorisë, duke kontribuar me sukses në përmirësimin e kushteve sociale për qytetarët tanë dhe duke ju shërbyer me shumë kujdes kategorive me nevojë”, ka shkruar Manaj.

Ndërsa tutje ka thënë se bashkë do të vazhdojmë punën edhe mëtutje për një të ardhme më të mirë për çdo qytetar të Kryeqytetit.

“Bashkë do të vazhdojmë punën edhe mëtutje për një të ardhme më të mirë për çdo qytetar të Kryeqytetit! LDK e udhëhequr nga kryetari Lumir Abdixhiku është shtëpi e madhe politike që i mban dyert e hapura për të gjithë ata profesionistë që dëshirojnë të japin kontribut për qytetarët e Kryeqytetit dhe të mbarë Kosovës!”, ka thënë Manaj.