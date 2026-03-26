Drejtësia në aksion: 77 persona përballen me 62 aktakuza në 24 orë
Prokuroria e Shtetit ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur 62 aktakuza ndaj 77 personave.
Organi i akuzës, i ngarkon këta të pandehur për vepra të ndryshme penale.
Ndërkaq, sipas raportit 24-orësh, në të gjitha prokuroritë e vendit, janë lëshuar urdhëresa për ndalimin e 17 personave, kurse është bërë edhe një kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një personi.
Personat ndaj të cilëve tashmë janë ngritur aktakuza, ngarkohen për vepra të ndryshme penale, përfshirë ato të kanosjes, vjedhjes, dhunës në familje, ngacmimit, sulmit seksual, të dhunimit, të armëbajtjes pa leje, të lëndimit të rëndë trupor, deklarime të rreme, e vepra të tjera.