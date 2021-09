Drecun: Helikopterët e ushtrisë serbe, paralajmërim për Kurtin

Sipas tij, ky paralajmërim është që Kurti të fillojnë de-përshkallëzimin e situatës dhe për të mos menduar për tensione dhe konflikte të reja me popullin serb, por për t’iu përkushtuar bisedimeve, raporton Tanjug, transmeton lajmi.net.

“Ky është mesazhi ynë i paqes. Nëse pala tjetër heq dorë nga një zgjidhje paqësore e problemit, ne do të zbatojmë të gjitha kapacitetet mbrojtëse që kemi,” tha Drecun si mysafir në televizionin Tanjug.

Sipas tij, mesazhi i Serbisë është i qartë dhe është një mesazh paqeje.

Ai shpjegoi se Serbia kërkon që Prishtina të ndalojë veprimet e dhunshme, të kthejë forcat speciale jashtë veriut të Kosovës dhe kërkon nga institucionet ndërkombëtare të pranishme në Kosovë që të realizojnë mandatin e tyre dhe të parandalojnë Prishtinën që të ndryshojë në mënyrë të njëanshme dhe të dhunshme situatën në terren.

“Përndryshe, nëse institucionet ndërkombëtare nuk janë në gjendje, nuk duan ose nuk janë në gjendje të zbatojnë mandatin e tyre, i cili ka të bëjë me mbrojtjen e të gjithë atyre që jetojnë në Kosovë dhe Metohi, dhe populli serb është më i rrezikuar atje, atëherë ne do ta zbatojmë atë pjesë të mandatit, “tha ai.

Ai deklaroi se disa informacione ekzistuese tregojnë se një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare e dinte se veprimet po përgatiteshin në pikat kufitare dhe se ai nuk e parandaloi këtë.

Ai theksoi se tani bashkësia ndërkombëtare në Kosovë, NATO dhe Prishtinë po analizojnë hapat e mundshëm të Beogradit për lëvizje të mundshme të mëtejshme nga Prishtina.

“Unë jam shumë i shqetësuar që Prishtina transferoi njësitë speciale operacionale të ish ROSU në bazën Belvedere në pjesën jugore të Mitrovicës dhe se ajo gjithashtu transferoi një njësi të ndërhyrjes speciale atje. Ata gjithashtu transferuan mekanizmin për të thyer barrikadat në bazën Belvedere, “Tha Drecun.

Ai deklaroi se Kurti tani është duke u konsultuar me bashkëpunëtorët e tij nëse do të prishin barrikadat dhe se nëse ai vendos ta bëjë këtë, kjo sigurisht që do të çojë në një konflikt me popullin serb, i cili nuk është i mirë.

“Veryshtë shumë e rëndësishme sesi do të sillet Prishtina në ditët në vijim,” vuri në dukje ai, duke përmendur 1 tetorin si një ditë tjetër të mundshme problematike.

Pastaj, shpjegoi ai, skadon afati gjashtëmujor i dhënë nga komiteti përkatës në parlament në Prishtinë për qeverinë e Kosovës për të futur katër komuna në veri në sistemin e pagesës së energjisë elektrike në Prishtinë.

“Ata mund ta përdorin atë si një rast për të, thënë, për të marrë objektet kryesore të energjisë në veri, dhe kjo është nënstacioni Valac, rezervuari i Gazivodës dhe HEC nën digën,” tha Drecun, transmeton lajmi.net.

Ai vlerësoi se ky është një moment kritik për Serbinë dhe për dialogun me Prishtinën dhe se Serbia nuk duhet t’i dorëzohet Kurtit dhe ta lejojë atë që të imponojë me forcë konceptin e të ashtuquajturit reciprociteti, të cilin ai e vlerësoi si të pakuptimtë, si dhe për të ndryshuar në mënyrë të njëanshme situatën në terren.

“Nëse dorëzohemi tani, do të kemi situata të ngjashme më vonë, kështu që pozicioni ynë duhet të jetë i fortë dhe nuk duhet të heqim dorë nga kërkesa që Prishtina të kthejë forcat speciale në bazat e saj dhe se nuk mund të flasim me armë dhe snajperë me tytë të gjatë në populli serb “, theksoi ai.

Ai theksoi se ai ende beson se arsyeja do të mbizotërojë dhe se bashkësia ndërkombëtare, e cila nuk i ka përdorur kapacitetet e saj deri më tani për të ndaluar Kurtin, do t’i përdorë ato kapacitete./Lajmi.net/