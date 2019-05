‘Drama’ Rakitic – Barca: Çfarë po ndodh me kroatin

E ardhmja e mesfushorit kroat është më e paqartë se kurrë më parë, me skuadrën që nuk po i ofron kontratë të re.

‘Sport’ shkruan se Rakitic dëshiron qëndrimin tek Barcelona, por skuadra dëshiron ta shes atë, transmeton lajmi.net.

Me shitjen e Rakitic, skuadra katalane do të mblidhte fonde për të afruar lojtarë të rinj në kampin ‘Blaugrana’.

Por, e vetmja mënyrë që lojtari do të largohet nga Katalonia do të ishte nëse klubi e obligon atë.

Mbetet të shihet se si do të rrjedhin ngjarjet në vazhdim dhe çfarë do të ndodh me të ardhmen e Rakitic. /Lajmi.net/