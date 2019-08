Drake lanson videoklipin e ‘Money in the grave’

Drake muajin e kaluar kishte publikuar albumin e tij të fundit ku një nga këngët më të pëlqyera nga albumi ishte bashkëpunimi me Rick Ross ‘Money in the grave’, shkruan lajmi.net.

Fillimit reperi kanadez këngën e kishte lansuar vetëm në versionin ‘audio’ dhe brenda muajit kënga kishte numëruar mbi 20 milion klikime në Youtube, tani reperi ka lansuar edhe klipin e kësaj kënge.

Drake është një nga emrat më të mëdhenj në muzikë dekadën e fundit dhe thuajse çdo këngë e tij kthehet në një hit për publikun mbarë botën. /Lajmi.net/