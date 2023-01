Drafti i FES: Asociacioni serb mund të hyjë në marrëveshje me asociacione tjera ndërkombëtare “Instituti Friedrich-Ebert-Stiftung” dhe “Instituti Evropian për Paqe” kanë publikuar oline Draft-Statutin e hartuar nga ta të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Sipas këtij draft-statusi, Asociacioni do të formohet në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, shkruan lajmi.net. I njëjti përmban 7 kapituj me gjithësej 18 nene. Në njërën nga pikat e këtij draft-statusi…