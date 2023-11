Draft-statuti, eksperti i Kushtetutës: Rezoluta 1244 dhe Kushtetuta përjashtojnë njëra-tjetrën

Një draft-statut i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, i publikuar nga ish-kryeshefi i AKI-së, Burim Ramadani, qysh në preambulë i referohet Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Kosovën.

“Referuar në Konventën Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; Nenin 10 të Kartës Europiane të Vetëqeverisjes Lokale; Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë të Parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë; Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale; Ligjin për Bashkëpunim Ndërkomunal; Ligjin për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura; Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së; dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës”, thuhet aty,

Sipas juristit të specializuar në të Drejtë Kushtetuese, Ditar Kabashit, rezoluta 1244 është një pikë negative për Kosovën, sepse nuk e parasheh Kosovën si të pavarur. Ai ka shtuar se kjo rezolutë dhe Kushtetuta e Kosovës, përjashtojnë njëra-tjetrën.

“Natyrisht ky nuk mund të quhet një sihariq për Kosovën sepse rezoluta 1244 nuk ia njeh pavarësinë Kosovës. Ja suspendon, pezullon sovranitetin Serbisë në Kosovë mirëpo në asnjë vend rezoluta 1244 nuk thotë që Kosova tashmë është një vend i pavarur dhe Serbia duhet ta njohë atë dhe rikthimi i emërtimit të rezolutës 1244 është një pikë negative, aq më shumë kur shohim se nuk bën fare pjesë Aktgjykimi i 2015 dhe ç’është e vërteta në fakt këto të dyja e përjashtojnë njëra-tjetrën, ose njëra duhet të pranohet ose tjetra. Këtu përmendet edhe Kushtetuta. Si mund të jetë diçka në pajtim edhe me Kushtetutën edhe me rezolutën 1244”, ka thënë Kabashi për lajmi.net.

Ai ka shtuar se në tërësi ky dokument ka probleme serioze në raport me Kushtetutën, porse është më i mirë se draftet e mëhershme.

“Edhe ky dokument ka probleme serioze me Kushtetutën e Kosovës, gjithnjë duke u bazuar në logjikën e interpretimit, në qasjen që e ka dhënë Gjykata Kushtetuese në vitin 2015. Mund të themi se në këtë draft ka disa përmirësime krahasuar me draftet e mëhershme që i kemi parë, por edhe këto janë të pamjaftueshme që të themi se ky dokument i gjithi është në harmoni me Kushtetutën”, ka thënë Kabashi për lajmi.net.