Doughty: Të ruhemi nga ata që kërkojnë destabilizim të Ballkanit Perëndimor

Ministri i Shtetit i Mbretërisë së Bashkuar për Evropën, Amerikën e Veriut dhe Territoret e Jashtme, Stephen Doughty, ka ofruar mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor dhe bëri thirrje për një Evropë të fortë dhe të lidhur.

“Lufta brutale e Rusisë në Ukrainë tregon se ne nuk mund ta marrim paqen dhe sigurinë në Evropë si të mirëqenë dhe prandaj duhet të ruhemi nga të gjithë ata që kërkojnë të destabilizojnë Ballkanin Perëndimor. Puna jonë për të arritur qëllimet e përbashkëta dhe për të shpërndarë tensionet është edhe më e rëndësishme se sa ka qenë tashmë në historinë 10-vjeçare të këtij procesi”, tha ai sot në fjalën e tij në samitin e Procesit të Berlinit.

Sipas tij, në të vërtetë, këndvështrimi sfidues kërkon një Evropë të fortë dhe të lidhur, dhe kjo është arsyeja pse, nën qeverinë e saj të re, Mbretëria e Bashkuar po rindërton marrëdhëniet tona me miqtë në të gjithë kontinentin.

“Në të vërtetë, Ballkani Perëndimor është një nga fushat që unë besoj se ne, Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Evropian, të gjithë në këtë sallë mund të punojmë së bashku shumë më ngushtë, sepse qëllimet tona të përbashkëta janë bazat që të gjithëve na duhen për një jetë të mirë. Siguria. prosperitet. Barazia. Biznesi i gjallë, infrastruktura solide dhe institucionet e forta janë vendimtare për nxitjen e rritjes rajonale. Mbretëria e Bashkuar po luan dhe do të vazhdojë të luajë rolin e saj të plotë në mbështetjen e shtrirjes evropiane të rajonit. Ne jemi shumë mbështetës për Tregun e Përbashkët Rajonal dhe jemi të kënaqur të shohim përparim në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore”, tha ai.

Sipas tij, gjatë gjithë jetës së këtij procesi, tregtia e Mbretërisë së Bashkuar me Ballkanin Perëndimor është katërfishuar në mbi 4 miliardë paund.

“Nëpërmjet Aleancës Globale të Energjisë së Pastër, ne do të shpërndajmë më shpejt burimet e rinovueshme dhe do të punojmë me partnerët rreth kësaj tryeze për sigurinë e energjisë dhe tranzicionin e gjelbër. Dhe përmes financimit të eksporteve në Mbretërinë e Bashkuar, projektet e reja të infrastrukturës për të ndihmuar rritjen, duke punuar së bashku me partnerët këtu. Por ne mund të bëjmë shumë më tepër. Ne duhet të krijojmë më shumë vende pune për të rinjtë, duke frenuar ‘ikjen e trurit’ që dëmton ekonominë e një vendi. Ne duhet të vazhdojmë të bëjmë përparim në të drejtat e grave dhe vajzave si pjesë e përmirësimeve më të gjera në qeverisjen e të drejtave dhe sigurimit të shoqërive pluraliste demokratike. Jo vetëm sepse kjo është gjëja e duhur për të bërë, por sepse është gurthemeli i përpjekjeve tona për të krijuar një rajon më paqësor, më të qëndrueshëm dhe më të begatë. Pra, shpresoj se do të ndërtojmë mbi suksesin e Forumit për Barazinë Gjinore dhe do ta bëjmë atë një funksion vjetor”, tha ai.