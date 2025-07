Dosja e Prokurorisë: “Mos i lejo të më ngucin” një prokuror e një gjyqtare si dëshmitarë, rrëfimi i tyre për rastin dhe sjelljet e Agon Zejnullahut në natën kritike

Tanimë është bërë publike dosja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj rreshterit Ibrahim Nela dhe zyrtarëve policorë: Albian Retkoceri, Artidon Konxheli, Liridon Rrahmani dhe Endrit Beqiri, të cilët dyshohen për vrasje nga pakujdesia të qytetarit Agon Zejnullahu në Lipjan. Ndaj pesë të dyshuarve, Gjykata në Lipjan ka caktuar masën e paraburgimit.

Në Dosjen e Prokurorisë, si dëshmitarë që qëlluan në natën kritike në vendin e ngjarjes tregohet se ishin qytetari G.B., prokurori Ardian Emini dhe bashkëshortja e tij- gjyqtarja Elvira Emini. Ata kanë dëshmuar se tani i ndjeri Zejnullahu atë natë kishte shfaqur sjellje të pakontrolluara, kishte ndalë vetura, madje e kishte goditur në kokë gjyqtaren Emini.

Sipas Dosjes së Prokurorisë të siguruar nga BetimipërDrejtësi, më 7 korrik në cilësi të dëshmitarit është intervistuar qytetari G.B., i cili ka thënë se rreth orës 00:00 ka qenë në veturën “Golf 7” dhe duke kaluar kishte parë tani të ndjerin Agon Zejnullahu i cili ishte afër një veture “Tiguan” dhe dëshironte të hynte në atë veturë. Mirëpo, thotë se nga ajo veturë dolën një djalë dhe një grua, të cilët nuk e lejuan të hynte në veturë dhe për një moment kishte menduar se po kacafyteshin.

Dëshmitari G.B., ka thënë se në atë moment e ka ndalë veturën dhe është afruar tek këta persona, duke menduar se janë duke u kacafytur dhe kishte dashur t’i ndajë, por se kur ishte afruar e kuptoi se nuk po kacafyteshin por që vozitësi i veturës i tha se Agoni dëshironte të hynte në veturë.

“Unë e kam marrë Agonin dhe e kam afruar tek vetura ime, ku jam munduar ta qetësoj dhe e kam pyetur se çfarë ka, ndërsa i njëjti vetëm më thoshte “largomi se po më ngucin, mos i le me më nguc njerëzit rri me mua” ku këtë fjalë e ka përsëritur disa herë”, citohet se deklaroi dëshmitari.

Ai ka thënë se gjatë kësaj kohe, tani i ndjeri kishte qenë i dërrmuar dhe mezi qëndronte në këmbë dhe njëkohësisht i dilte shkumë nga goja.

“Disa herë jam munduar ta bindë që ta dërgoj tek doktori apo tek shtëpia e tij, mirëpo nuk ka pranuar, më pas aty ka ardhur edhe Prokurori Ardian Emini, i cili ka qenë kalimtar i rastit dhe i njëjti është ndalur vetëm për të shikuar se çfarë është duke ndodhur pasi që njihemi mes vete”, tha G.B.

Sipas tij, tani i ndjeri gjatë tërë kohës kishte ndjesinë se dikush po e ndjek dhe në momentin që ndonjë kalimtar i kalonte afër, ai menjëherë shikonte se si të largohej nga aty. Por. thotë se e bindi të qëndrojë, duke menduar se do të vijë ndihma e parë dhe do ta qetësonin atë.

“Pas disa minutave aty ka ardhë një patrullë policore dhe Agoni ka dashur të hyjë në veturë zyrtare, por jo vetëm në këtë, por çdo veturë që ka kaluar Agoni ka dashur të hyjë në veturë dhe në momentin që është afruar afër veturës zyrtare Agoni është rrëzuar në tokë, më pas kur është ngritur është nisur në drejtim të Policisë për të hyrë në veturë mirëpo zyrtarët policorë nuk e kanë ditur për këtë dhe e kanë përdorur sprejin lotsjellës, e më pas Agoni ka hyrë në veturën time”, citohet se deklaroi G.B.

Në Dosje thuhet se dëshmitari deklaroi që tani i ndjeri Zejnullahu i kishte thënë që mos t’i lejojë “ta ngucin”, duke e përsëritur këtë fjalë dhe shikonte rreth veturës nëse ndodhet dikush në të dhe duke menduar vetëm si të dalë nga vetura për t’u larguar.

“Gjatë qëndrimit në veturë prapë ka pasur shkumë në gojë të cilën e fshinte me bluzë tek kraharori herë pas here”, thuhet se deklaroi G.B.

Ai po ashtu ka thënë se Agoni disa herë kishte tentuar të dalë nga vetura por që e ndaloi, duke u munduar ta qetësonte sepse e kishte parë se diçka nuk ishte në rregull dhe se në këtë gjendje e kishte parë për herë të parë.

“Në një moment Agoni e ka shtyrë derën e veturës duke e hapur dhe ka dalë nga vetura me ë’rast ka tentuar të largohet nga zyrtarët policor, mirëpo të njëjtit e kanë kapur dhe e kanë shtrirë për tokë, më pas nga një veturë e modelit Audi me ngjyrë të bardhë ka dalë një qytetar me rroba civile i cili më duket se ka qenë zyrtar policor sepse i njëjti ju ka ndihmuar gjatë arrestimit, unë i kam njoftuar zyrtarët policor që të mos e ngucin sepse Agoni nuk ka fuqi për të rezistuar, ndërsa e kam dëgjuar Agonin duke ju thënë policëve “mos më lidhni se nuk kam bërë kurgjo“, citohet se deklaroi G.B.

Sipas tij, në momentin kur zyrtarët policorë ishin mbi trupin e Agonit dhe njëri prej tyre ia kishte vendosur gjurin mbi shpinë tek pjesa e qafës duke e shtypur për toke, atëherë, Agoni u kishte thënë “nuk muni mem lidh se unë punoj sigurim”.

“…dhe pas këtyre fjalëve unë e kam marrë një shofër metalike të cilën ja kam afruar zyrtarit policor sepse i kishte rënë në tokë dhe aty i kam parë dy apo tri tuba shkumë në tokë dhe ju kam thënë zyrtarëve policor lene mos e munoni se nuk është në gjendje me ba kurgjo, mirëpo asnjë prej zyrtarëve nuk ka folur me mua, ndërsa më pas e kam parë se Agonin kanë tentuar ta ngrisin në këmbë por që ka qenë pa vetëdije”, deklaroi G.B.

Gjithnjë sipas Prokurorisë, ky dëshmitar ka thënë se më pas zyrtarët policorë janë munduar t’ia lagin sytë Agonit dhe janë munduar ta kthjellin me shuplaka në faqe, e që më pas aty erdhi autoambulanca, ku menjëherë Agonin e kanë vendosur në lese, e ku Agoni ende i kishte duart e lidhura. Më pas, dëshmitari tha se ishte larguar nga vendi i ngjarjes dhe nuk e di çfarë ka ndodhur.

Çka deklaroi prokurori Ardian Emini, në cilësi të dëshmitarit?

Prokurori Ardian Emini ka deklaruar se ai dhe bashkëshortja- gjyqtarja Elvira Emini atë natë kishin dalë për të ecur. Tha se gjatë tërë javës së kaluar kishte qenë prokuror kujdestar dhe se në kohën kur ishte duke ecur me bashkëshorten, është kontaktuar nga Policia për t’iu dhënë udhëzime lidhur me një rast. Në atë moment, tha se bashkëshortja e tij bërtiti dhe pa një person që u largua nga prapa tyre dhe se bashkëshortja i tha se e kishte goditur me grusht prapa në kokë.

“I njëjti person që për mua ishte i panjohur kaloj me vrap në shiritin e kundërt të rrugës duke bërë me duar para dhe duke penguar automjetet që lëviznin, menjëherë kam kontaktuar Stacionin Policor në Lipjan duke i njoftuar se një person bën veprime të pakontrolluara duke sulmuar kalimtarët e rastit por edhe veturat”, citohet se deklaroi prokurori.

E për një moment, ai ka thënë se pa që ai person ka ndalur një veturë dhe ka tentuar të hyjë apo ka hyrë brenda saj, pasi nuk i kujtohet saktë ngase ishte në largësi.

“… me sa kam parë e ka goditur një person brenda kësaj veture, pastaj vozitësi i kësaj veture ka dalë jashtë dhe se kam parë janë kacafytur mes vete e më pas vozitësi ka hipur në veturë duke u larguar nga vendi i ngjarjes, pastaj qytetari në fjalë ka penguar një veturë tjetër e cila nuk është ndaluar, sa kam vërejtur kjo veturë e ka goditur pak në këmbë dhe i njëjti është rrëzuar në tokë”, deklaroi prokurori.

Më pas, Emini tha se tani i ndjeri ka vazhduar të pengojë edhe vetura të tjera e pastaj ka kaluar në shiritin tjetër në trotuar dhe bisedonte me një person i cili e kishte ndalë veturën.

“… e po ashtu edhe unë jam afruar për ta qetësuar për sigurinë e tij dhe të qytetarëve të tjerë, i njëjti ka qenë në gjendje halucinacione me aq sa unë e kam parë, duke thënë që nuk kam bërë asgjë, merremi vesh si burrat, nuk ju kam përgjigjur duke pritur patrullën policore, personin tjetër i cili ishte ndaluar me veturë e kam njohur si qytetar por emrin e tij nuk e di, i njëjti bisedonte me të dyshuarin duke i thënë se a të dërgoj tek shtëpia apo të dërgoj tek vetura jote”, kishte deklaruar prokurori.

Ai tha se tani i ndjeri i kishte treguar se ku e ka veturën, por nuk kishte pranuar ta dërgonte në shtëpi.

“Siç thash sipas njohurive që kam i njëjti ka kundërmuar në alkool dhe sipas përshkrimit tim ka qenë në një gjendje të rëndë të alkoolizuar dhe nga goja kishte vazhdimisht fluska pështyme apo shkumë të bardhë në formë të ballonëve, në anën e majtë mbi vetull ka pasur një plagë dhe ka qenë pak i gjakosur, sytë i ka pasur nç gjendje të hapur jo normale”, tha Emini.

Sipas tij, patrulla policore është vonuar diku 10-15 minuta, pasi i kishte telefonuar sërish i kanë thënë se patrulla ishte në një rast tjetër, e pasi u kishte thënë se personi në fjalë kishte sjellje të rrezikshme dhe mund të paraqesë rrezik për sigurinë e tij dhe të qytetarëve, i kanë thënë se shumë shpejt vjen patrulla policore.

“…ne kemi qëndruar rreth 2 apo 3 minuta, ku ky person ka folur vet me vete fjalë të pakuptimta, pas 2 apo 3 minutave qytetari që ka qenë afër ka insistuar ta dërgoj në shtëpi por i njëjti nuk është përgjigjur dhe unë jam larguar duke ecur në drejtim të qytetit, i dyshuari ka filluar të vrapojë para meje në drejtim të njëjtë për një moment ka ardhur patrulla policore nga rruga e ambulantes siç njihet, i dyshuari ashtu në vrapim të pakontrolluar tenton të hapë derën e anës së majtë të prapa të veturës së Policisë por nuk ka arritur ta hapë dhe në momentin që vetura e Policisë ka lëvizur i njëjti është rrëzuar në tokë dhe nga ky moment unë dhe bashkëshortja ime kemi vazhduar për në banesën tonë dhe nuk kemi parë se çfarë ndodhur më tej”, tha ai.

Sipas tij, sa i përket sulmit që tani i ndjeri i ka bërë bashkëshortes së tij, u kishte thënë se po të jetë nevoja do ta kontaktojë Policia.

Çka deklaroi gjyqtarja Elvira Emini në cilësinë e dëshmitares?

Gjyqtarja Emini ka thënë se ajo me bashkëshortin e saj Ardian Emini derisa ishin duke ecur natën kritike, kishte vërejtur një person që po bënte sjellje të pakontrolluara.

“Tek vendi i ndarjes mes dy shiritave, e kam vërejtur se i njëjti ishte kapur për shtyllën e ndriçimit të natës, dhe tërhqur zvarrë për shtylle, sa në anën e majftë e në të djashtën. Po ashtu e qitke nga një hap në rrugë, para vetuave që kalonin, dhe përsëri u kthejke”, citohet se deklaroi Emini.

Sipas saj, pasi e kishte vërejtur se Zejnullahu po i bënte këto sjellje, nuk kishte shikuar drejt nga frika se ishte person me çrregullime, dhe pasi kishin kaluar atë pjesë, bashkëshorti i tij i cili ishte kujdestar si prokuror, në atë moment e kishte një telefonatë.

“…deri sa ishte duke biseduar në telefon, unë u koncentrova në rrugë dhe vazhduam te ecim, dhe për njëherë e kam vërejtë hapat e atij personi dhe pasi i kam dëgju hapat, jam mundu mu largu pak, por ishte e kote sepse ai personi më goditi pas kokës, dhe përnjëherë iku, e kaloj rrugën dhe doli prapë në mes të dy korsive duke vazhduar me sjelljet e tij”, ka deklaruar gjyqtarja.

Ajo tha se në ato momente kishte bërtitur shumë dhe i kishte thënë bashkëshortit ta lajmërojë Policinë. Tha se tani të ndjerin e pa prapë duke u dalë veturave përpara, dhe se një veturë u ndal për të mos e shkelur.

Sipas saj, tani i ndjeri e kishte hapur derën e prapme të asaj veture dhe dhe hyri në veturë, ndërsa shoferi kishte dalë përnjëherë nga vetura dhe e kishte nxjerrë jashtë saj, duke e tërhequr zvarrë dhe nga ana tjetër e veturës kishte dalë një grua, e cila mundohej ta kapte shoferin me qëllim që t’i ikte rrezikut nga ky person.

Më pas, tha se tani i ndjeri kishte ndalë vetura të tjera, u kishte dalë përpara dhe se e kishte parë që një veturë e ka goditur pak, e që i njëjti kishte rënë për tokë. Tha se vetura kishte vazhduar, teksa Zejnullahu u dilte përpara gjitha veturave, gati duke bllokuar gjithë komunikacionin.

Gjyqtarja tha se bashkëshorti i saj e lajmëroi Policinë duke u treguar se personi në fjalë po bënte sjellje të pakontrolluara, tha se pritën pak, e më pas prokurori u afrua ta qetësojë tani të ndjerin. Tha se prej atij momenti kur po qëndronte me bashkëshortin e saj, ai person nuk kishte bërë më probleme.

“Unë kam qenë shumë e shqetësuar, dhe kisha frikën mos po e sulmon edhe bashkëshortin tim. Pas rreth 10-15 minutash ka ardh patrulla policore, edhe ne momentin kur ka ardh patrulla, ende pa arrit mire, bashkëshorti im u nis në drejtim timin sepse u lodh duke prit dhe ne ato momente ai person u nis pas bashkëshortit tim ne drejtim tonin, dhe ata punëtorët e taksive kanë ikur brenda ne lokal nga frika mos po i sulmon i njëjti, ndërsa unë nuk e dija kah te ia mbaja, kisha friken se mos po vjen me me sulmua mua”, tha ajo.

Por, tha se në ato momente arriti patrulla policore dhe se Zejnullahu ishte në mes të rrugës, ku me sa ka parë, e kishte hapur derën e veturës së Policisë dhe është rrëzuar, pastaj është ngritur dhe ka filluar të bëjë lëvizje në mes të rrugës, e që policia kishte vrapuar në drejtim të tij.

“… ai person tentojke për të i ikë policëve dhe më tej ka vrapu tek një veturë e bardhë Golf, dhe e ka hap derën është fut në atë veturë. Ne u lodhëm pas kësaj ngjarje dhe vendosëm të ecim për në shtëpi. Unë dhe bashkëshorti u dakorduam që mos të bëjmë ankesë lidhur me këtë rast, duke marr parasysh edhe pozitat të cilat i kemi nk deshëm që të bëhet e madhe nëpër portale, pasi që ne e vërejtëm se i njëjti nk e kishte personale me neve, por kishte çrregullime dhe qëllimi i tij ishte pothuajse i njëjtë me të gjitha”, citohet se deklaroi gjyqtarja Emini.