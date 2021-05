Dortmund mposht Mainz dhe siguron pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve

Dortmund shënoi me fitore me rezultat bindës 1 – 3, derisa këto pikë janë shumë të rëndësishme sepse i sigurojnë pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve, shkruan lajmi.net.

Ishte Guerreiro që zhbllokoi rezultatin në minutën e 23-të pas asistimit të Sanchos.

Ndërsa, shifrat i dyfishoi Marco Reus (42′) që u asistua sërish nga anglezi.

Fitoren e Dortmundit e vulosi Brand duke u asistuar nga Haaland (80′).

E tëra që bëri Mainz, ishte goli i nderit realizuar nga Quaison në fundin e ndeshjes (90+1).

Me këtë fitore, Dortmund ngjitët në pozitën e tretë me 61 pikë, derisa Mainz renditët në pozitën e 13-të me 36 sosh./Lajmi.net/