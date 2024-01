Dorëzohen në KQZ nënshkrimet për shkarkimin e kryetarëve të komunave veriore Në Komisionin Qendror Zgjedhor janë dorëzuar peticionet me listat me nënshkrimet e qytetarëve, për shkarkimin e katër kryetarëve të komunave veriore. Këtë për lajmi.net e ka konfirmuar Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-së. Ai ka thënë se tash këto nënshkrime do të verifikohen. “KQZ, në përputhje me legjislacionin në fuqi, do të verifikojë listën e nënshkrimeve,…