Doracakët e “Edukimit Seksual”, reagon Ministria e Arsimit: Nuk janë obligativ dhe nuk janë tekste mësimore për nxënësit

Ministria e Arsimit përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se nuk ka kurrikulë të veçantë për edukim seksual e as tekste shkollore ku fëmijët mësojnë për edukimin seksual siç është raportuar e përfolur këto dy ditë.

Sipas njoftimit, në Kosovë ndryshimet kurrikulare kanë nisur në vitin 2001. Gjatë viteve 2008-2016 janë miratuar dhe hartuar Korniza e Kurrikulës së Kosovës, kurrikulat bërthamë dhe programet lëndore, shkruan lajmi.net.