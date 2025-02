Dopieta e Mikel Merions ia fiton tre pikë Arsenalit kundër Leicesterit

Një dopietë e vonshme nga zëvendësuesi Mikel Merino e mbajti gjallë shpresën e Arsenalit për të fituar titullin e parë në Premier League (PL) pas 21 vitesh, duke mposhtur ngushtë Leicester City-n 1-0 në King Power Stadium dhe duke zgjatur serinë e tyre të pamposhtur në kampionat në 15 ndeshje.

Arsenali mori një goditje të rëndë me dëmtime në mesjavë, kur u konfirmua se Kai Havertz, sulmuesi i tyre kryesor në mungesë të alternativave të tjera, do të mungojë për pjesën e mbetur të sezonit për shkak të një dëmtimi në kofshë.

Ai iu bashkua Gabriel Jesus-it dhe Bukayo Saka-s në listën e të dëmtuarve, duke e detyruar Mikel Artetën të vendosë Raheem Sterling-un, i cili është jashtë forme, dhe 17-vjeçarin Ethan Nwaneri në krahët e sulmit, me Leandro Trossard-in si pikë qendrore të improvizuar.

Gjatë 45 minutave të para, mungesa e fuqisë sulmuese të “Topçinjve” ishte e dukshme. Përveç një goditjeje me kokë të Declan Rice që shkoi jashtë, ata nuk krijuan pothuajse asgjë, duke i dhënë portierit të Leicester-it, Mads Hermansen, një pasdite më të qetë nga sa mund të priste.

Nga ana tjetër, Leicester nuk ishte i rrezikshëm, por Wilfried Ndidi detyroi David Raya-n të ndërhynte me një pritje nga distanca, ndërsa në sekondat e fundit të pjesës së parë, mesfushori nigerian dërgoi një goditje me kokë jashtë kur ishte i pambuluar – mundësia më e mirë për shënim në pjesës së parë.

Edhe pas pushimit loja vazhdoi me të njëjtin ritëm, por rreth minutës së 60-të, intensiteti i të dyja skuadrave u rrit. Nwaneri ishte lojtari më i rrezikshëm i Arsenalit dhe gati sa nuk e zhbllokoi rezultatin me një goditje të shkëlqyer nga jashtë zone, e cila preku traversën.

Në anën tjetër, Bobby De Cordova-Reid testoi Raya-n me një goditje të fuqishme, por portieri spanjoll e ndali pa shumë vështirësi, pasi gjuajtja ishte e drejtpërdrejtë ndaj tij.

Nwaneri më vonë goditi shtyllën më shumë forcë, duke lënë përshtypjen se çdo përpjekje e Arsenalit për të shënuar do të kalonte përmes tij. Dhe kështu ndodhi. Një harkim i tij i saktë gjeti kokën e Merino-s, i cili e drejtoi topin në cepin e rrjetës me qetësinë e një sulmuesi me përvojë, edhe pse është mesfushor qendror.

Vetëm gjashtë minuta më vonë, ai tregoi të njëjtën qetësi për të përfunduar një aksion të bukur, duke shtyrë në rrjetë një pasim të Trossard nga shtylla e dytë dhe duke vulosur fitoren.

Ky rezultat e mban Arsenalin vetëm katër pikë larg kryesuesve të kampionatit, Liverpool-it, i cili luan të dielën ndaj Wolverhampton Wanderers.

Ndërkohë, Leicester vazhdon të mbetet në zonën e rënies, dy pikë pas Wolves-it që ndodhen në vendin e 17-të, pasi ka humbur pesë ndeshjet e fundit në Premier League pa shënuar asnjë gol.