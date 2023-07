Donnarumma sulmohet dhe grabitet në shtëpinë e tij, ishte me gruan

Dëmi financiar vlerësohet të jetë mbi 500 mijë euro, shkruan Lajmi.net

“Viktimat, të cilët ishin të lidhur, arritën të strehoheshin në një hotel që ndodhet jo larg shtëpisë së tyre rreth orës 03:20 të mëngjesit.

Stafi i lokalit më pas ka lajmëruar policinë dhe është kujdesur për çiftin e tronditur. Portieri italian 24-vjeçar dhe partnerja e tij u dërguan në spital për trajtim”.

Autorët e këtij krimi janë ende në arrati./Lajmi.net/

🚨 Gianluigi Donnarumma and his wife were the victims of a violent burglary, during which they were both tied up and stripped! 😩

The financial damages are estimated at €500,000.

“The victims, who were tied up, managed to take refuge in a hotel located not far from their home… pic.twitter.com/sIPLMzjgPr

July 21, 2023