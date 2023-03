Donjeta Sadiku me mesazh për Indinë: Rishqyrtone vendimin!

Kampionia e boksit në Kosovë, Donjeta Sadiku ka reaguar pasi mbeti përfundimisht jashtë pjesëmarrjes për në Kampionatin Botëror të Boksit, e cila mbahet në shtetin e Indisë.

Boksieres më të mirë kosovare iu vu kusht që të paraqitej në Botërorin e Indisë pa simbole shtetërore dhe, nëse eventualisht e fiton ndonjë medalje, të mos e ketë mundësinë ta dëgjojë dhe shijojë himnin shtetëror e as të mos shfaqet flamuri apo simbolet tjera, shkruan Lajmi.net

Donjeta Sadiku ka kërkuar nga Qeveria indiane që të rishqyrtojë vendimin dhe të e lejojë të garojë me të drejtat që i takojnë, si çdo sportisti tjetër.

“Pavarësisht se gjatë vitit të kaluar kam fituar medalje botërore dhe evropiane, sot, përsëri, po më mohohet e drejta për të përfaqësuar shtetin tim me simbole shtetërore në Kampionatin Botëror që po zhvillohet në Indi. Ky vendim bie ndesh me të gjitha rregullat dhe ka shkaktuar zhgënjim të madh në mua dhe në të gjithë mbështetësit e mi. Federata e Boksit e Kosovës është anëtare në Federatën Botërorit të Boksit që nga nëntori i vitit 2014. Është e padrejtë që Kosova të trajtohet ndryshe nga të gjithë anëtarët e tjerë për arsye politike. Unë besoj në fuqinë e sportit për të bashkuar njerëzit dhe për të promovuar paqe dhe mirëkuptim midis popujve. Me këtë video po i bëj thirrje Qeverisë të Indisë të rishqyrtojë vendimin e saj dhe të më lejojë të garojë për Republikën e Kosovës me të gjitha të drejtat që më takojnë. Ju inkurajoj të gjithëve që të më bashkoheni në këtë përpjekje dhe të flasim së bashku kundër kësaj padrejtësie”, ka deklaruar Donjeta Sadiku.