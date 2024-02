Donjeta Dragusha drejtoreshë për Zhvillim Rural në Prishtinë, Abdixhiku: Do ta kesh gjithë mbështetjen në këtë rrugëtim

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, e ka uruar drejtoreshën e re të Drejtorisë për Zhvillim Rural në Kryeqytet, Donjeta Dragusha.

Gjatë ditës emërimin e saj si drejtoreshë të Drejtorisë për Zhvillim Rural në Prishtinë e ka treguar edhe kryetari Përparim Rama.

Abdixhiku tregon se në procesin e fundit zgjedhor të LDK-së, Dragusha është zgjedhur Kryetare e Degës së Parë në Prishtinë.

Ndërsa pas prishjes së koalicionit mes LDK-së dhe PDK-së në Prishtinë, kryetari Rama ka emëruar drejtorë të rinj nga LDK-ja.

Njoftimi i plotë:

Ditën s’mund ta përfundoja pa takuar e uruar dhe një grua të re, që merr përgjegjësi politike me plot përkushtim. Donjeta Dragushën e urova për deryrën e re, të Drejtoreshës për Zhvillim Rural në Kryeqytet.

Donjeta, në procesin e fundit zgjedhor të LDK-së, u zgjodh Kryetare e Degës së Parë në Prishtinë, duke lënë kështu një shenjë të bukur të historisë partiake në Kryeqytet. Ajo sot ngre përgjegjësinë në nivel të ri. Duke e njohur nga afër, jam jashtëzakonisht i lumtur për të; si shembull i aktivizmit e si model për vajza të reja në veprim politik e në shërbim publik.

Donjeta i bashkohet Jehonës e Sibelit, në detyrat e sapo mara, si tri gra – të pavarura, profesioniste e me integritet. Ato rreth vetes kanë gjetur e do të gjejnë një ekip të dalluar qeverisës; gjersa para vetes kanë detyra sa fisnike aq dhe me pritje të mëdha; në arsim, kulturë e bujqësi; ky qytetarët presin, ku qytetarëve duhet tu shërbejmë me plot vullnet e pastërti.

Te priftë e mbara Donjeta!

Do të keshë gjithë mbështetjen në këtë rrugëtim. /Lajmi.net/