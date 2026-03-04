Donika Kadaj: Ofertat e LVV-së për Osmanin janë manipulim, jo përkrahje për Presidente

Donika Kadaj, këshilltarja e presidentes Vjosa Osmani, ka reaguar pasi LVV tha se i japin Osmanit 30 nënshkrime. Ajo tha se t’i ofrohet garë Vjosa Osmanit sa për formalitet nuk është përkrahje, por manipulim. “Mjaft me manipulime! T’i ofrohet Presidentes të hyjë në garë vec sa per formalitet, pra si numër, e mos t’i ofrohet…

Lajme

04/03/2026 22:22

Donika Kadaj, këshilltarja e presidentes Vjosa Osmani, ka reaguar pasi LVV tha se i japin Osmanit 30 nënshkrime.

Ajo tha se t’i ofrohet garë Vjosa Osmanit sa për formalitet nuk është përkrahje, por manipulim.

“Mjaft me manipulime! T’i ofrohet Presidentes të hyjë në garë vec sa per formalitet, pra si numër, e mos t’i ofrohet votë, nuk është përkrahje por tentim për manipulim”, ka shkruar ajo në Facebook.

Ndryshe, Lëvizja Vetëvendosje e ka propozuar Glauk Konjufcën për President.

Artikuj të ngjashëm

March 4, 2026

Situata politike në vend, Dejona Mihali tregon qëndrimin e Vetëvendosjes

March 4, 2026

Raketa iraniane drejt Turqisë, Erdogan: Nuk i lëmë asgjë rastësisë për...

March 4, 2026

Hamza: I thashë Kurtit se komunikimi ynë për Presidentin përfundon këtu,...

March 4, 2026

Gjini: Aleanca nuk ka rrezik të mos e kalojë pragun, do...

March 4, 2026

“Operacionin tonë e vlerësoj me 15 nga 10”- Trump: Nëse SHBA...

March 4, 2026

Sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë: Goditja ndaj Iranit ‘vendimi...

Lajme të fundit

Situata politike në vend, Dejona Mihali tregon qëndrimin e Vetëvendosjes

Raketa iraniane drejt Turqisë, Erdogan: Nuk i lëmë...

Hamza: I thashë Kurtit se komunikimi ynë për...

Gjini: Aleanca nuk ka rrezik të mos e...