Donika Kadaj: Ofertat e LVV-së për Osmanin janë manipulim, jo përkrahje për Presidente
Donika Kadaj, këshilltarja e presidentes Vjosa Osmani, ka reaguar pasi LVV tha se i japin Osmanit 30 nënshkrime. Ajo tha se t’i ofrohet garë Vjosa Osmanit sa për formalitet nuk është përkrahje, por manipulim. “Mjaft me manipulime! T’i ofrohet Presidentes të hyjë në garë vec sa per formalitet, pra si numër, e mos t’i ofrohet…
Ajo tha se t’i ofrohet garë Vjosa Osmanit sa për formalitet nuk është përkrahje, por manipulim.
“Mjaft me manipulime! T’i ofrohet Presidentes të hyjë në garë vec sa per formalitet, pra si numër, e mos t’i ofrohet votë, nuk është përkrahje por tentim për manipulim”, ka shkruar ajo në Facebook.
Ndryshe, Lëvizja Vetëvendosje e ka propozuar Glauk Konjufcën për President.