Donika Kadaj në “hap me FaceApp”- ndërhyrja edhe në fotografitë zyrtare, ku shpesh ndryshohet edhe portreti i Presidentes
ShowBiz
Donika Kadaj-Bujupi në politikën kosovare do të mbahet mend, për kalimet e saj partiake e pastaj largimin nga politika e në fund kthimin e sërishëm si asistente, këshilltare e presidentes Vjosa Osmani.
Por ajo çfarë bie në sy më së shumti nga Kadaj-Bujupi është fakti se e njëjta investoi shumë në pamjen e jashtme.
Donika Kadaj-Bujupi madje më tepër se që brengoset për mënyrën e funksionimit të Presidencës së Kosovës, duket se përkujdeset që në fotografitë zyrtare ku shfaqet ajo të mos mungojë përmirësimi i tyre e në disa raste duke përfshirë edhe portretin e presidentes në këto fotografi.
Kadaj Bujupi nuk harron që të përdorë efektin e njohur si “Faceapp” edhe atëherë kur pozon afër presidentes Vjosa Osmani e të tjerëve- por kur ato postohen nga dikush tjetër ka raste kur ky përditësim mungon.
Siç duket këshilltarja e Osmanit po ecën në hap me teknologjinë, e realizimin e fotografive./Lajmi.net/
https://www.facebook.com/share/p/1KKM9cX4Qc/