Donika Kadaj në “hap me FaceApp”- ndërhyrja edhe në fotografitë zyrtare, ku shpesh ndryshohet edhe portreti i Presidentes

Donika Kadaj-Bujupi në politikën kosovare do të mbahet mend, për kalimet e saj partiake e pastaj largimin nga politika e në fund kthimin e sërishëm si asistente, këshilltare e presidentes Vjosa Osmani. Por ajo çfarë bie në sy më së shumti nga Kadaj-Bujupi është fakti se e njëjta investoi shumë në pamjen e jashtme.

14/01/2026 11:51

Donika Kadaj-Bujupi në politikën kosovare do të mbahet mend, për kalimet e saj partiake e pastaj largimin nga politika e në fund kthimin e sërishëm si asistente, këshilltare e presidentes Vjosa Osmani.

Por ajo çfarë bie në sy më së shumti nga Kadaj-Bujupi është fakti se e njëjta investoi shumë në pamjen e jashtme.

Donika Kadaj-Bujupi madje më tepër se që brengoset për mënyrën e funksionimit të Presidencës së Kosovës, duket se përkujdeset që në fotografitë zyrtare ku shfaqet ajo të mos mungojë përmirësimi i tyre e në disa raste duke përfshirë edhe portretin e presidentes në këto fotografi.

Kadaj Bujupi nuk harron që të përdorë efektin e njohur si “Faceapp” edhe atëherë kur pozon afër presidentes Vjosa Osmani e të tjerëve- por kur ato postohen nga dikush tjetër ka raste kur ky përditësim mungon.

Siç duket këshilltarja e Osmanit po ecën në hap me teknologjinë, e realizimin e fotografive./Lajmi.net/

https://www.facebook.com/share/p/1KKM9cX4Qc/ 

