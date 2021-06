Doni të lexoni mendjet e njerëzve? Këto metoda psikologjike do ju ndihmojnë shumë

Pavarësisht nga fuqia e fjalëve, nganjëherë ato mund të përkthehen ndryshe me lëvizje ose gjeste të gabuara të trupit. Megjithatë, shumica e gjuhës së trupit është e lidhur me mendjen tonë në mënyrë të pavetëdijshme, transmeton lajmi.net.

“Bright Side”, tregon disa metoda që do t’ju ndihmojnë të kuptoni atë që të tjerët po mendojnë për ju.

Ndiqni sytë e tyre.

Vështrimi djathtas dhe drejt lart nënkupton gënjeshtër, sepse aktivizon imagjinatën dhe kujtimet e aktivitetit të majtë. Por shikimi majtas dhe poshtë gjatë bisedës nënkupton që folësi ose kujton fakte ose mbledh mendimet e tij.

Tundin kokën shumë.

Ndonjëherë kur po flasim për diçka që personit tjetër mund të mos i pëlqejë, ata mund të fillojnë të tundin me kokë në mënyrë të përsëritur dhe për shumë gjatë. Kjo është arsyeja pse ju duhet t’i kushtoni vëmendje dhe kur të fillojë të ndodhë kjo, duhet të ngadalësoni dhe të përpiqeni ta thoni atë në një mënyrë tjetër.

Bëjnë një buzëqeshje fallco.

Shumë prej nesh ankohen për rrudhat që shfaqen shumë herët. Rrudhat mund t’ju tregojnë nëse buzëqeshja është e vërtetë apo jo. Kjo sepse buzëqeshjet e rreme nuk janë ngjitëse, prandaj sytë nuk do të buzëqeshin bashkë me buzët.

Ata shtrëngojnë nofullën.

Një nofull e shtrënguar është një shenjë e stresit. Në çdo rast, pavarësisht nëse e vërejnë apo jo, kjo ndodh në mënyrë të pandërgjegjshme.

Si të dallojmë nëse fshehin emocionet.

Emocionet zbulohen në fytyrë, kështu që nëse njëra anë e fytyrës është më aktive se tjetra, personi që keni përballë mund të jetë duke fshehur emocionet.

Kushtojini vëmendje momentit kur ata ngrenë duart.

Ngritja e dorës në gjatësinë e saj të plotë jep një aureolë të fuqishme, dominuese. Përkundrazi, ngritja e dorës nën nivelin e kokës tregon pasiguri dhe ndrojtje.

Vëzhgoni pëllëmbën e tyre.

Ka shumë gjeste me duar që mund të nënkuptojnë një gjë ose një tjetër. Nëse pëllëmbët janë drejtuar lart, kjo do të thotë që ju po sugjeroni ose kërkoni diçka. Dhe nëse pëllëmbët tuaja janë drejtuar poshtë, kjo do të thotë që ju po porosisni ose kërkoni diçka.

Kushtojini vëmendje distancës së tyre.