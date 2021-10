Donaldi mbron Semin duke iu drejtuar Ilirit: Ti i ke thënë asaj batuta seksuale

Iliri ka qenë duke biseduar me Donaldin veçmas, ndërsa Semi insistoi për tu bërë pjesë e këtij diskutimi mes tyre. E gjithë ky debat u finalizua me një gjest nga ana e Semit, teksa i drejtoi Ilirit ‘’gishtin e mesit’’.

Iliri nuk e ka pritur mirë këtë veprim, teksa e quajti këngëtaren të paedukatë dhe e paralajmëroi se nuk do ta harronte kurrë si veprim.

‘’E paedukatë, Këtë që bërë nuk do ta harroj kurrë’’,- tha Iliri.

Kjo përballje u ripërsërit edhe gjatë spektaklit të sotëm kur Semi tha: liri e ka tepruar disa herë me batutat kunddrejt meje de unë i kam marrë gjithnjë me shaka. Edhe gjesti im ishte totalisht me shaka.

Nga ana tjetër, në këtë debat ndërhyri edhe Donaldi i cili u shpreh se e gjithë kjo situatë është egzagjëruar nga ana e Ilirit. Nga ana tjetër ka qenë Iliri që ka hedhur drejt Semit batuta dhe shikime seksuale, gjeste të cilat janë pranuar me shumë sportivitet nga ana e Semit.