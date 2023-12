Donaldi flet për eksperiencën në “Big Brother”: Ma ndryshoi jetën dhe bëri që të dilja në sipërfaqe

Edicioni i parë i “Big Brother VIP Kosova”, ishte tejet interesant, me historitë e të papriturat e shumta, e që protagonistë i tyre ishte Donald Veshaj.

Ani pse pëlqehej jashtëzakonisht shumë, nuk arriti ta rrëmbejë çmimin e madh, shkruan lajmi.net.

Së fundi, ai ka bërë një rrëfim të rrallë në “Galeri”, ku zbuloi detaje rreth filmit të tij me Bora Zemanin, “5 herë jo”.

Ndër të tjera, ka folur edhe për eksperiencën e tij në formatin e “Big Brother VIP Albania”.

Ai theksoi se eksperienca ishte unike, e cila përjetohet një herë në jetë.

“Mendoj se Big Brother është një eksperiencë unike në jetë. Ta them vërtetë sepse e kam provuar, eksperiencë që të vjen një herë në jetë. Unë mendoj dhe ua them të gjithë atyre njerëzve, VIP-ave që mund ta kenë mëdyshje te VIP 3. Është një eksperiencë që ty ta ndryshon jetën. Mua realisht ma ndryshoi jetën. Unë përpara se të futesha në Big Brother kisha gati 7 vite ose 6 vite që merresha me televizion. Isha i angazhuar gjatë gjithë kohës. Big Brother bëri që unë të dilja në sipërfaqe. Unë të dilja dhe njerëzit ta shikonin se si ishte ky djali, që ndoshta nuk e kishin parë. Të duhet një fuqi kaq e madhe sa është Big Brother që ti të dalësh në sipërfaqe, pastaj e ke ti në dorë se çfarë mund t’iu japësh njerëzve, sepse vëmendja është tek ty, kamerat janë tek ty, njerëzit të shikojnë ty. Kjo është një mundësi shumë e mirë për njerëzit që duan të dalin në sipërfaqe dhe kanë dhe kanë ëndrra dhe duan që t’i materializojnë ato ëndrra.”, u shpreh ai.

Historia me Bora Zemanin, e më pas historia me Beatrix Ramosajn brenda “BBVA”, ishte më e komentuara./Lajmi.net/