Donaldi dhe Romeo i rikthehen ekranit, me këtë datë nis emisioni i tyre

Fjala është për Donald e Romeo Veshaj, të cilët marrin vëmendjen e publikut gjatë gjithë kohës, shkruan lajmi.net.

Pas pjesëmarrjes se Donaldit në “BBV” produksioni pati njoftuar se atyre do t’u mundësohet realizimi i një emisioni në kuadër të televizionit “TopChanel”.

Së fundi detaje të reja lidhur me këtë mision kanë dhënë edhe vetë protagonistët.

Donald dhe Romeo bënë të ditur se emisioni do të titullohet “Më lërë të flas” dhe do të publikohet me datë 29 të këtij muaji.

View this post on Instagram A post shared by 🤘 ARTIST (@donaldveshaj)

Ndryshe Donaldi dhe Romeo përveç moderimit e aktrimit tani po merren edhe me muzikë, ku para pak kohësh publikuan edhe këngën e fundit./Lajmi.net/