Donald Trump po mban mbledhje me kabinetin e tij në “Shtëpinë e Bardhë”
Faqja zyrtare e “Shtëpisë së Bardhë” ka lajmëruar se në këto momente është presidenti i ShBA-ve, Donald Trump është duke mbajtur mbledhje me kabinetin e tij.
Kjo është mbledhja e 7-të e kabinetit të Trump, shkruan lajmi.net
Kjo mbledhje vjen pak ditë pas takimeve që pati javët e fundit me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy dhe liderët evropianë./lajmi.net/