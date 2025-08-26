Donald Trump po mban mbledhje me kabinetin e tij në “Shtëpinë e Bardhë”

Bota

26/08/2025 19:50

Faqja zyrtare e “Shtëpisë së Bardhë” ka lajmëruar se në këto momente është presidenti i ShBA-ve, Donald Trump është duke mbajtur mbledhje me kabinetin e tij.


Kjo është mbledhja e 7-të e kabinetit të Trump, shkruan lajmi.net

Kjo mbledhje vjen pak ditë pas takimeve që pati javët e fundit me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy dhe liderët evropianë./lajmi.net/

