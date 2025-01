Donald Trump nënshkruan urdhrin e dënimit me vdekje Presidenti amerikan Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutimi gjithëpërfshirës të hënën për dënimin me vdekje, që e urdhëron Prokurorin e Përgjithshëm të “ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme dhe të ligjshme” për të siguruar që shtetet të kenë mjaftueshëm ilaçe me injeksion vdekjeprurës për të kryer ekzekutimet. Urdhri i Trump, që vjen vetëm disa orë…