Donald Trump hap dyqan në Shtëpinë e Bardhë, shet kapelat “Trump 2028”
Pasi Donald Trump priti Presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe udhëheqësit evropianë në Shtëpinë e Bardhë këtë javë, me qëllim avancimin e bisedimeve të paqes për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, një detaj tërhoqi vëmendjen e internetit.
Fotografitë zbuluan se Trump kishte hapur dyqanin e tij të dhuratave në një cep të Krahut Perëndimor, për të shitur më mirë mallrat e tij MAGA.
Koncepti nuk është i ri, pasi Shtëpia e Bardhë ka pasur një dyqan zyrtar dhuratash për vizitorët që nga viti 1950. Megjithatë, këndi MAGA i Trump është një shtesë e re.
Më parë, Trump u pa duke ia treguar koleksionin e tij Presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, i cili ishte në SHBA në fillim të këtij muaji për të nënshkruar një marrëveshje me udhëheqësin armen për t’i dhënë fund konfliktit të tyre dekadash.
Përdoruesit e mediave sociale vunë re mansheta, shalle, shishe uji dhe më shumë kapele të kuqe – përfshirë një që shkruante “Trump kishte të drejtë për gjithçka” dhe “Trump 2028”.
Pavarësisht se Amendamenti i 22-të i Kushtetutës së SHBA-së nuk lejon askënd të shërbejë si president për më shumë se dy mandate (që do të thotë se Trump nuk do të jetë i/e kualifikuar për të kandiduar përsëri në zgjedhjet e ardhshme), Trump deklaroi në mars se kishte “metoda” për të kapërcyer kufizimin kushtetues.