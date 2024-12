Donald Trump dhe presidentja Osmani takohen në Paris, s’mungon as prezantimi i Prindon Sadriut Ceremonia e hapjes së Notre Dame ka mbledhur në Francë shumë liderë botërorë. Pjesëmarrëse në tubim ishte edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Ajo ndër të tjera publikoi disa pamje edhe me presidentin e përzgjedhur të Amerikës, Donald Trump. Aty shihet duke u përshëndetur dhe duke i shtrënguar duart me Trump-in. “Me Presidentin Trump, në…