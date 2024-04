Don Xhoni mbështet Meriton Mjekiqin: Forca Meriton

Moderatori Meriton Mjekiqi, së fundmi banor i ‘Big Brother VIP Albania’ po merr mbështetje nga shumë miq të tij.

Një nga personat që e ka përkrahur vazhdimisht që nga fillimi i hyrjes së tij në këtë format është reperi Don Xhoni, shkruan lajmi.net.

Don Xhoni në një postim në “InstaStory” ka shkruar “Forca Meriton”.

Kujtojmë së Meritoni patë thënë që ai nëse do ta fitojë çmimin e madh, një pjesë të tyre do t’i dhuronte për fëmijët më autizëm, ndërsa pjesën tjetër do t’i përdor për shërimin djalin e tij autik. /Lajmi.net/