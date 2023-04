Don Xhoni dhuron donacion për ndërtimin e një shtëpi për një familje nevojtare

Këngëtari Don Xhoni ka dhuruar një donacion për ndërtimin e një shtëpie për një familje nevojtare.

Kështu ka bërë të ditur Hoxhë Halil Kastrati në Faceebok, ku edhe e ka falenderuar këngëtarin.

“Përmes Shoqatës sonë po e gëzon një familjë me shtëpi të re”, ka shkruar Kastrati.

Faleminderit shume Don Xhoni

Permes Shoqates sone po e gezon nje familje me Shtepi te re

Per Iftar sot te Shoqata jone ishte kengetari Don Xhoni i cili dhuroi donacion per ndertimin e nje shtepi per nje familje nevojtare

Zoti e shperblefte!