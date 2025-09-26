Don Xhon i shpreh ngushëllime Gjestit dhe familjarëve
Pas vdekjes së vëllait të Gjestit, reperi Don Xhon ka marr një vendim. Përmes rrjeteve sociale, reperi i ka shprehur ngushëllime kolegut të tij, Gjestit dhe ka treguar se këngën të cilën do ta publikonte sot, të mos e lansoj. Ai tutje ka njoftuar se kënga e re do të publikohet nesër në ora 18:00.…
ShowBiz
Pas vdekjes së vëllait të Gjestit, reperi Don Xhon ka marr një vendim.
Përmes rrjeteve sociale, reperi i ka shprehur ngushëllime kolegut të tij, Gjestit dhe ka treguar se këngën të cilën do ta publikonte sot, të mos e lansoj.
Ai tutje ka njoftuar se kënga e re do të publikohet nesër në ora 18:00.