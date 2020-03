Don Phenom ‘thumbon’ reperin Fero me këto vargje

View this post on Instagram

@darivacfe with the 🔥🔥🔥 You aint a killer veq mujn me t’gjet ty n’park i dekt Un s’jom arkitekt fuck it man per pak vi ti marr krejt lekt Qysh i ngrehi zhag Mc-t thirrem gravitet Copy cats jeni pussy boys and I got them facts Dite e mira hala s’kan ardh, dikur garant vin Haveri n’arrati moti bitch u mshel n’karantin Me vjedh prej meje ta prej doren si ata n’Arabi S’ka jarani t’kallzoj tash qe mos me m’thon jena habit Pak i trent homie t’lo faj ty per gabim tem homie Jom kapiten homie kan inat they wanna bang on me You aint a killer hala po msohesh qysh me ec Ki ik n’Berlin se n’Prishtine nuk ka shku dite pa t’rreh Po kur e lyp dajakin dije qe ktu shpejt ta japin Munesh me ma puth rakin se per neve s’jeni gati Ti bashk me kurven tane me mu i keni rrugt e ndame Knej ta bojna t’pamen sje ti per kto pun pidh nane Maje n’dijeni se t’vin fjalt si TNT Big CFE man shout out to Jeton and Tee Money never sleeps tu bertit veq MOB Bitch even if you kill me id still be in your fuckin dreams