Më datë 10 qershor një vajzë doli nga dhe nuk u kthye më. Babai i saj vendosi që të kërkonte ndihmën e policisë.

“Ankuesi mashkull kosovar me 13.06.2021 ka raportuar se vajza e tij, me datën e cekur ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vend ndodhjen e saj. Njësitet policore janë duke hetuar rastin. Është informuar edhe prokurori lidhur me rastin”, thuhet në raportin ditor të policisë së Kosovës, pa u dhënë detaje tjera. /Lajmi.net//