Dolce shpërthen në lot: Familja më kërkoi të dal nga BBVK4

Derisa banorët e nominuar janë duke e mbajtur darkën. Në shtëpinë më të madhe nuk munguan zhvillimet aspak, Dolce ka filluar të qajë. Ajo u tha banorëve të tjerë të shtëpisë, që nuk janë të nominuar, se duhet të dalë nga Big Brother VIP Kosova 4. “Po, familja ime më tha që duhet të dalë…

ShowBiz

27/11/2025 22:56

Derisa banorët e nominuar janë duke e mbajtur darkën.

Në shtëpinë më të madhe nuk munguan zhvillimet aspak, Dolce ka filluar të qajë.

Ajo u tha banorëve të tjerë të shtëpisë, që nuk janë të nominuar, se duhet të dalë nga Big Brother VIP Kosova 4.

“Po, familja ime më tha që duhet të dalë nga shtëpia absolutisht për një çështje gjyqësore”.

“Gjyqësore unë e kam mbaruar, unë kam hall se mos është dikush keq”, ka thënë Dolce.

Artikuj të ngjashëm

November 27, 2025

E papritur: Sasa kërkon largimin nga BBVK

November 27, 2025

Bebe Rexha bashkohet me dhimbjen për Shpat Kasapin

November 27, 2025

“Me mua mos u kap, kaq po të them”, Edi i prerë me Labin

November 27, 2025

2po2 thotë se Yll Limani e refuzoi në bashkëpunim për albumin e tij të ri

November 27, 2025

Në ditën kur vdiq Shpat Kasapi, banorët e BBVK 4 kërcyen...

Lajme të fundit

Moti për të premtën

Paçarizi: VV i ka nxjerrë tri karta elektorale...

Ademi pas fitores së Dritës: “Intelektualët” dhe “Ballistët”...

Dimal Basha, njeriu që ishte pjesë e punimit...