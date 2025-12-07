Dolce përfundon aventurën e saj në “Grande Fratello”, niset për në BBVK

Aventurës së Dolces në “Grande Fratello” i erdhi fundi. Minuta më parë, ajo la shtëpinë e famshme italiane, për të vazhduar lojën në Kosovë, shkruan Indeksonline. Ajo pritet të kthehet nesër në “BBVK” për të vazhduar aventurën e saj krahë Edit. Nuk dihet sesi do të pritet rikthimi i saj, pas një jave në Itali.…

ShowBiz

07/12/2025 21:10

Minuta më parë, ajo la shtëpinë e famshme italiane, për të vazhduar lojën në Kosovë, shkruan Indeksonline.

Ajo pritet të kthehet nesër në “BBVK” për të vazhduar aventurën e saj krahë Edit.

Nuk dihet sesi do të pritet rikthimi i saj, pas një jave në Itali.

