Dolce e harron Edin – fillon të flirtoj me Domenicon e “Grande Fratellos”, ai e heq bluzën…(VIDEO)
Dje, Dolce pushtoi titujt e mediave rozë në trojet shqiptare, pasi gjatë bisedave me banorët e “Grande Fratello” – ku ndodhet që nga e hëna në kuadër të shkëmbimit – mohoi kategorikisht të ketë ndonjë pëlqim apo lidhje me Edin e BBVK. Por, nëse me Edin u duk e prerë, duket se sharmi i saj…
ShowBiz
Dje, Dolce pushtoi titujt e mediave rozë në trojet shqiptare, pasi gjatë bisedave me banorët e “Grande Fratello” – ku ndodhet që nga e hëna në kuadër të shkëmbimit – mohoi kategorikisht të ketë ndonjë pëlqim apo lidhje me Edin e BBVK.
Por, nëse me Edin u duk e prerë, duket se sharmi i saj po bën efekt të menjëhershëm në shtëpinë më të famshme në Itali. Bukuria e banores shqiptare po merr gjithnjë e më shumë vëmendje dhe mbrëmja e djeshme ka qenë dëshmia më e mirë për këtë.
Atmosfera është nxehur ndjeshëm kur Domenico, një nga banorët e shtëpisë italiane, ka improvizuar një performancë të vërtetë “striptease” dedikuar ekskluzivisht Dolces. Momenti kulminant ishte kur ai, pasi zhveshi bluzën gjatë kërcimit sensual, ia hodhi atë konkurrentes, duke krijuar një situatë mjaft provokuese.
Mbetet për t’u parë se si do të evoluojë dinamika e Dolces brenda “Grande Fratello” dhe nëse ky afrimitet me Domenicon do të thellohet më tej.
@semke.semkea #bigbrotherkosova #grandefratellovip ♬ πρωτότυπος ήχος – Marina