Dokumentet e Pentagonit: Kina pranoi të armatoste fshehurazi Rusinë

Kina miratoi dhënien e ndihmës vdekjeprurëse për Rusinë për luftën e saj në Ukrainë, por donte që çdo dërgesë të mbetej sekret, sipas dokumenteve të qeverisë amerikane të zbuluara.

Një përmbledhje e fshehtë e inteligjencës e datës 23 shkurt thotë se Pekini kishte miratuar furnizimin në rritje të Moskës me armë, të cilat do t’i maskonte si sende civile, sipas një raporti në Washington Post.

Përgjimi i inteligjencës ruse tregon se Pekini dëshironte të maskonte ndihmat vdekjeprurëse si objekte civile, thuhet aty.

Inteligjenca u mblodh nga agjentë amerikanë që përgjonin diskutimet e shërbimit sekret rus, raportoi gazeta. Rusët thanë se komisioni qendror ushtarak i Kinës donte që dërgesat të mbeten sekrete.

Një dosje e veçantë e inteligjencës në grumbullin e dokumenteve të zbuluara tha se Pekini do të konsideronte një sulm “të rëndësishëm” ukrainas me armë të SHBA ose NATO në territorin rus si një përshkallëzim të konfliktit që do të meritonte dërgimin e armëve në Rusi.

Dosjet ishin pjesë e një grupi të madh dokumentesh të klasifikuara të zbuluara që u shfaqën në platformën online Discord muajin e kaluar.

Të premten, Jack Teixeira, 21-vjeçari i akuzuar për nxjerrjen e dokumenteve, doli në gjykatë në Boston. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se dokumentet janë autentike dhe përmbajnë informacione shumë të ndjeshme, edhe pse disa duket se janë përpunuar.

Sipas dokumenteve të zbuluara, forcat speciale të Rusisë janë shkatërruar nga lufta në Ukrainë. Washington Post citoi një raport të inteligjencës që thoshte se një njësi elitare, Brigada 346 Spetsnaz ka vetëm 125 trupa të mbetura nga 900 të dislokuara.

“Nuk ishte e qartë se kur u bë ai vlerësim, por përputhet me vlerësimet e analistëve për vështirësitë e Rusisë në Ukrainë.”

Të premten, ministri i Jashtëm i Kinës, Qin Gang, tha se vendi i tij nuk do të sigurojë armë për asnjërën palë të konfliktit dhe gjithashtu do të kufizojë eksportin e teknologjisë me përdorim të dyfishtë.