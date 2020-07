Doktori tregon pse duhet të ndaloni së përdoruri sapun

Me sa duket, bërja dush me sapun çdo ditë nuk është e mirë për trupin tuaj. Mund të ndikojë në mikrobiomat natyrore në trup.

Sipas Dr James Hamblin, nuk mund të kishte asnjë kuptim në përdorimin e sapunit dhe produkteve të tjera, transmeton lajmi.net.

Në librin e tij, ‘Clean: The New Science of Skin’, i cili u publikua këtë javë, autori tha se agjentët e pastrimit mund të ndikojnë në ekuilibrin e mikrobiomeve natyrore.

Ai shkroi: “Ndërsa kemi kohë që kemi menduar për lëkurën tonë si pengesë për të na ndarë nga bota e jashtme, rritja e njohurive për mikrobiomën sugjeron që lëkura është një ndërfaqe dinamike me mjedisin tonë”.

Ta themi thjesht, thithja e sapunit në trupit tonë mund të ngatërrojë reagimet natyrore të trupit ndaj papastërtisë. /Lajmi.net/