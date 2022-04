Doktori në Milano për lajmin e vdekjes së Raiolas: Disa pseudogazetarë po spekulojnë për vdekjen e dikujt që është gjallë akoma

Personi në fjalë po e mjekon pacientin, për të cilin thotë se është në gjendje të rëndë.

“Jam i shpërqendruar nga thirrjet e shumta prej pseudo-gazetarëve që spekulojnë në lidhje me vdekjen e një personi që po lufton për mbijetesë”, tha ai, raporton Fabrizio Romano.

Dr. Alberto Zangrillo from San Raffaele Hospital in Milano tells Ansa on Mino Raiola conditions: “I’m outraged by the phone calls from pseudo-journalists speculating on the life of a man who is fighting to survive”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022