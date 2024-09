Dogana sekuestron 246 kilogramë mjaltë në magjistralen Gjilan-Prishtinë Dogana e Kosovës ka parandaluar kontrabandën me mjaltë në magjistralen Gjilan-Prishtinë. Dogana ka ndaluar një veturë me targa serbe e drejtuar nga shtetasi i Serbisë, ku dhe ka gjetur dhe konfiskuar 246 kilogramë mjaltë. “Në magjistralen Gjilan-Prishtinë është ndaluar automjeti Audi me targa serbe e drejtuar nga një shtetas i Serbisë. Gjatë kontrollit të automjeti…