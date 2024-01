Dogana në aksion: Konfiskohen 145 kilogram duhan që po vinte nga Shqipëria Dogana e Kosovës ka njoftuar se sot në pikën kufitare në Vërmicë është zbuluar një rast i tentim kontrabandës me duhan. Gjatë kontrolleve rutinore zyrtarët e Doganës kanë ndaluar dhe për kontroll rutinor një automjet me targa të Republikës së Shqipërise, pas pyetjes së zyrtarit doganor në lidhje me deklarimin e mundshëm, drejtuesi i automjetit…