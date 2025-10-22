Dogana ndalon dhjetëra raste kontrabande gjatë muajit tetor
Gjatë muajit tetor, Dogana e Kosovës ka njoftuar se ka identifikuar një numër të konsiderueshëm të rasteve të kundërvajtjeve doganore, si rezultat i kontrolleve të zhvilluara në pikat kufitare dhe në territorin e brendshëm të vendit.
Në këto operacione janë zbuluar mallra të padeklaruara, të fshehura apo të shoqëruara me dokumentacion të pasaktë, me qëllim shmangien e detyrimeve ligjore.
Sipas njoftimit të Doganës në Facebook, rastet përfshijnë mallra nga kategori të ndryshme si, produkte tekstili e veshje të dyshuara si të falsifikuara, produkte farmaceutike, kozmetike dhe mjete estetike pa dokumentacion, pajisje elektronike e mjete pune të padeklaruara, produkte ushqimore, suplemente, bombola gazi dhe mish i përpunuar në sasi të mëdha, mjete monetare mbi kufirin ligjor, lëndë narkotike, duhan dhe municion për armë të ndryshme.
“Vlera e përgjithshme e mallrave të ndaluara arrin shuma të larta, ndërsa ndaj personave të përfshirë janë iniciuar procedurat përkatëse administrative.
Dogana e Kosovës riafirmon përkushtimin për mbrojtjen e tregut dhe shëndetit të qytetarëve, si dhe për luftimin e kontrabandës dhe tregtisë së paligjshme.
Ftojmë të gjithë qytetarët dhe bizneset të bashkëpunojnë dhe të respektojnë rregullat doganore për të siguruar një ambient të drejtë dhe të ligjshëm tregtar”, shkroi Dogana.