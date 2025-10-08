Dogana ka ndaluar katër raste të ndara të tentativave për të importuar mallra të falsifikuara gjatë muajit shtator
Dogana e Kosovës, ka njoftuar se gjatë muajit që kemi lënë pas, ka ndaluar në katër raste të ndara tentativa për import të mallrave të falsifikuara. Gjatë këtyre kontrolleve kanë ndaluar 300 jelek dimëror me logon Moncler, 300 palë atlete me logod Adidas, Reebok dhe Miu Miu, 5180 palë çorape me markat Nike, Calvin Klein,…
Gjatë këtyre kontrolleve kanë ndaluar 300 jelek dimëror me logon Moncler, 300 palë atlete me logod Adidas, Reebok dhe Miu Miu, 5180 palë çorape me markat Nike, Calvin Klein, Reebok dhe U.S Polo Assn si dhe 225 veshje tekstili me markën Stone Island.
“Këto ndërhyrje janë rezultat i analizës së avancuar të riskut dhe vigjilencës së oficerëve doganorë, të cilët kanë parandaluar që produktet e dyshuara si pirate të depërtojnë në tregun e vendit, duke mbrojtur konsumatorët dhe të drejtat e pronësisë intelektuale”, thuhet në njoftimin e Doganës. /Lajmi.net/
