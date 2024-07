Dogana e Kosovës sekuestron një veturë luksoze me targa të huaja në Prishtinë

Automjeti i sekuestruar është një Ferrari 499 GTB, me një vlerë të tregut të vlerësuar rreth 250,000 euro.

Sipas dispozitave ligjore, automjetet e regjistruara jashtë vendit me targa të rregullta lejohen në Kosovë vetëm nëse përdoren nga pronarët e tyre të ligjshëm gjatë qëndrimeve të përkohshme. Qytetarët e Kosovës nuk kanë të drejtë të posedojnë ose të përdorin automjete të regjistruara jashtë vendit në këto rrethana.

“Dogana e Kosovës, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, është e përkushtuar të zbatojë këto dispozita ligjore për të parandaluar evazionin fiskal dhe për të siguruar përputhshmërinë me ligjin. Me këtë ftojmë të gjithë qytetarët që t’i përmbahen detyrimeve ligjore për mos posedim të automjeteve pa paguar detyrimet doganore”, thuhet në njoftimin e Doganës së Kosovës.

